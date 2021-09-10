Минстрой планирует разрешить увеличивать цены контрактов, заключенных менее чем на год

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Минстрой России планирует внести изменения в федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок для госнужд (44-ФЗ), чтобы возможность увеличения цен из-за удорожания стройматериалов была распространена на строительные контракты, заключенные менее чем на год. Об этом в пятницу сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко на всероссийской конференции "Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство".

Ранее правительство разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Изменения утверждены постановлением 1315, они касаются невыполненных контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года более чем на год.

"Достаточно много обращений из регионов поступает по контрактам до года. На сегодняшний день постановление 1315 не регулирует это, здесь необходимо внесение изменений в 44-й федеральный закон. В данном направлении работа ведется, и, я думаю, в ближайшее время в инициативном порядке будут внесены в него изменения", - сказал Музыченко.

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков уточнил, что на сегодняшний день в России насчитывается почти 23 тыс. контрактов, заключенных более чем на год, общей стоимостью почти 6 трлн рублей. Контракты, заключенные менее чем на год, хоть и меньше по стоимости (в сумме менее 1 трлн рубелей), но их в три раза больше - 71 тыс.

Изменение механизма компенсаций

Кроме того, по словам Музыченко, Минстрой готовит ряд изменений в постановление правительства 1315 о компенсациях из-за удорожания стройматериалов. В частности, возможность увеличения цен контрактов предлагается распространить на силовые ведомства, то есть на гособоронзаказ.

Положения постановления также предлагается распространить на действующие контракты, по которым работы уже были произведены с 1 января 2021 года. Сейчас менять стоимость можно только по невыполненным работам.

Вместе с этим Минстрой планирует в ближайшее время внести в правительство проект постановления, который позволит увеличивать контракты по капитальному ремонту многоквартирных домов.

По данным министерства, по рекомендации правительства 30 регионов уже позволили увеличивать цены региональных контрактов по строительству, у 36 регионов такие нормативные акты находятся в работе, в 17 регионах - в высокой степени готовности, в одном регионе такая необходимость отсутствует. "То есть практически все регионы активно включились в работу по выпуску своих актов, которые будут позволять увеличивать цену контракта", - отметил замглавы Минстроя.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Согласно данным Росстата, с января по август стройматериалы подорожали на 26%. В то же время по сравнению с августом 2020 года стройматериалы подорожали на 30%.