Володин сообщил, что депутаты Госдумы помогут распространению опыта реновации Москвы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Парламентарии будут стараться распространять опыт реновации жилищного фонда в Москве и на другие города с учетом особенностей регионов. Об этом заявил в субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер поздравил столицу с 874-летием, отметив, что "город задает тренды", в том числе и в законодательной повестке.

"В Москве началась и эффективно реализуется программа реновации. Вопрос расселения морально устаревшего, изношенного жилья остро стоит перед большинством регионов, но столица первой стала системно решать эту проблему", - напомнил Володин.

"Этот опыт мы постараемся с учетом особенностей регионов распространить и на другие российские города", - добавил он.

В июне 2017 года Госдума приняла закон о реновации устаревшего жилищного фонда Москвы, которым определялся порядок включения домов в программу в соответствии с уровнем их износа, предусматривались гарантии для жильцов. Данная тема уже на федеральном уровне получила свое развитие в конце декабря 2020 года. Тогда Госдума приняла закон об использовании механизма комплексного развития территорий, который в том числе допускает расселение аварийного и ветхого жилья.