Фонд дольщиков восстановит права более 400 обманутых дольщиков в семи регионах

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства восстановит права более 400 обманутых дольщиков, купивших жилье в 16 долгостроях в семи регионах России. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет набсовет Фонда дольщиков.

"Решение наблюдательного совета поможет восстановить права 403 человек, купивших квартиры в 16 проблемных домах в Ульяновской, Омской, Московской, Ростовской и Самарской областях, Пермском крае и Республике Башкортостан", - приводят слова Хуснуллина в сообщении.

По словам генерального директора Фонда дольщиков Константина Тимофеева, речь идет о достройке четырех домов, где купили квартиры 246 дольщиков. В частности, один долгострой застройщика ООО "Базис" в Ульяновской области, два - застройщика ООО "СИМ" в Пермском крае и один - застройщика ЖСК "Кристалл" в Омской области. Кроме того, 157 человек получат компенсации. Это дольщики долгостроя "ЮгСтрой" в Ростовской области, десяти домов застройщика ООО "УК "Русская усадьба" в Московской области, специализированного застройщика "Кедр" в Республике Башкортостан, а также два дольщика ООО "Сентябрь-два" в Самарской области.

В целом на восстановление прав обманутых дольщиков в 16 долгостроях направят 944 млн рублей, в том числе 419 млн рублей - на завершение строительства.

Сегодня, по данным Единого реестра проблемных объектов, в 74 регионах России насчитывается более 2,8 тыс. долгостроев на 17 млн кв. м.