В Приамурье каждая четвертая ипотека оформлена по льготным госпрограммам

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Жители Амурской области стали чаще оформлять ипотеку по льготным государственным программам, с начала года обладателями таковой стали 1,5 тыс. человек, то есть каждый четвертый оформивший кредит на жилье, сообщила в пресс-служба правительства региона.

"Общий портфель ипотечных кредитов в Приамурье с января текущего года увеличился на 17,5 млрд рублей. За это время жители региона оформили 5,6 тыс. ипотек. <...> Каждая четвертая ипотека в Амурской области с начала года оформлена по льготным государственным программам. Таким образом, около 1,5 тыс. амурских семей приобрели жилье на привлекательных условиях по более низким ставкам", - приводит пресс-служба слова губернатора области Василия Орлова.

Глава региона также отметил, что правительство области дополнительно улучшает действующие федеральные программы на региональном уровне. Из областного бюджета жителям готовы компенсировать первоначальный взнос по "Дальневосточной ипотеке" в сельской местности на сумму до 500 тыс. рублей.

По данным министерства экономического развития и внешних связей области, в регионе наиболее популярна "Дальневосточная ипотека". С начала года ее получили около 670 амурских семей. На втором месте остается программа ипотеки с господдержкой, которую с января оформили свыше 450 жителей региона. Кроме этого, в Приамурье продолжают действовать программы сельской и семейной ипотеки. На них с начала года приходится порядка 300 и 30 взятых кредитов соответственно.