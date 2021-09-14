"Известия": ЦБ предложил использовать эскроу-счета для развития ипотеки на ИЖС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Банк России считает, что введение счетов эскроу на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) может дать стимул для развития ипотеки на такой вид домостроения. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на ЦБ РФ.

Как уточнили изданию в регуляторе, в настоящее время кредитование индивидуального строительства слабо развито. По данным ДОМ.РФ, на него приходится всего 2% ипотечного портфеля российских банков.

В пресс-службе регулятора "Известиям" сообщили, что для развития ипотеки на ИЖС следует повышать ликвидность залогов за счет создания отрасли индустриального, стандартизированного проектирования и домостроения, а также "земельного банка" для ИЖС, обеспеченного инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

"В отличие от традиционной ипотеки на квартиры, где есть достаточно ликвидный залог, его оценка не вызывает затруднений, особенностью ипотеки на ИЖС зачастую является низкая ликвидность залога, риски нарушения срока и качества строительства, сложность контроля за расходованием средств. Эти и другие причины делают это кредитование достаточно высокорискованным для банков, которые вынуждены закладывать эти риски в ставку, что, соответственно, повышает его стоимость и снижает привлекательность для потребителя", - пояснили газете в ЦБ.

В июле вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России вернется к вопросу введения счетов эскроу на ИЖС после принятия всей необходимой правовой базы не ранее 2022 года.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом станет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.