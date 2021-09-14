Доля сделок с эскроу на рынке новостроек Москвы в июле впервые превысила 70%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Около 7,6 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) с использованием счетов эскроу зарегистрировано в Москве в июле 2021 года, доля таких сделок в общем объеме впервые превысила 70%. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В нынешнем июле, спустя ровно два года после перехода застройщиков на проектное финансирование, доля сделок с эскроу достигла 74% от общего числа оформленных столичным Росреестром договоров долевого участия. Предыдущий максимум нами фиксировался в апреле текущего года, когда этот показатель составил 69%. <...> В июле 2019 года доля счетов эскроу не превышала 6% от всех ДДУ", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного управления Росреестра Игоря Майданова.

Уточняется, что в июле 2021 года число сделок с эскроу на рынке новостроек Москвы увеличилось в 2,8 раза, до 7,6 тыс. (на рынке жилой и нежилой недвижимости) в сравнении с июлем 2020 года (2,7 тыс.). В январе-июле 2021 года зарегистрировано 51,2 тыс. договоров долевого участия с использованием счетов эскроу, это в три раза (+215%) больше, чем за аналогичный период прошлого года (16,3 тыс.). Всего с июля 2019 года в Москве зарегистрировано более 104 тыс. ДДУ с использованием счетов экроу, отметили в ведомстве.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.