ДОМ.РФ планирует предоставлять земли для возведения заводов стройматериалов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует предоставлять инвесторам земельные участки под возведение заводов по выпуску строительных материалов. Переговоры уже ведутся с иностранными компаниями, сообщил во вторник журналистам заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов по итогам съезда Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

"ДОМ.РФ активно занимается выявлением локаций в регионах, где есть потребность в новых строительных материалах, и мы готовим программу по предоставлению земельных участков под развитие промышленности строительных материалов, ведем переговоры, в том числе с иностранными инвесторами, которые готовы заходить на рынок строительных материалов в России", - сказал Филиппов.

Он уточнил, что такая работа, в частности, ведется с итальянскими и немецкими компаниями по стеновым панелям, керамике. Тем самым будет увеличена конкуренция, которая должна сдержать инфляцию на рынке стройматериалов, добавил Филиппов. По его словам, нынешнее удорожание строительных ресурсов не должно повлиять на объемы ввода жилья в России.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Согласно данным Росстата, с января по август стройматериалы подорожали на 26,3%. В то же время по сравнению с августом 2020 года стройматериалы подорожали на 30%.