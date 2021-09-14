Минстрой планирует продлить компенсации строителям из-за удорожания стройматериалов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минстрой России подготовит изменения в программу компенсаций строителям из-за удорожания стройматериалов. Предлагается распространить возможность увеличивать цены госзаказов на контракты, заключенные после 1 июля 2021 года, сообщил журналистам замминистра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко по итогам съезда Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

Ранее правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Изменения касаются еще не выполненных контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года.

"В ходе работы по изменению постановления правительства мы будем дату 1 июля убирать. Мы понимаем, что в этом есть необходимость, мы мониторим рост цен на основные стройматериалы и понимаем, что это нужно", - сказал Музыченко.

Замминистра ранее сообщал, что Минстрой готовит ряд изменений в постановление правительства о компенсациях из-за удорожания стройматериалов. В частности, возможность увеличения цен контрактов предлагается распространить на силовые ведомства, то есть на гособоронзаказ. Положения постановления также предлагается распространить на действующие контракты, по которым работы уже были произведены с 1 января 2021 года. Сейчас менять стоимость можно только по невыполненным работам.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Согласно данным Росстата, с января по август стройматериалы подорожали на 26,3%. В то же время по сравнению с августом 2020 года стройматериалы подорожали на 30%.