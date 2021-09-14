Путин назвал главной проблемой центральных регионов России ситуацию с аварийным жильем

НОВО-ОГАРЕВО, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал главной проблемной точкой центральных регионов страны ситуацию с аварийным жильем.

Такое мнение он высказал во вторник на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, в которой вместе с главой региона приняли участие представители местной общественности. Дюмин в ходе беседы поднял проблему ветхого жилья.

"Действительно, одна из тем, которую вы сейчас затронули, является традиционно острой. Но это десятилетиями складывалась ситуация по аварийному жилью. Для центральных регионов страны это наиболее, наверное, проблемная точка, где нужно этим заниматься системно", - сказал президент.

Путин пообещал, что власти будут работать по этому направлению. Что касается других вопросов, которые поднял Дюмин, в частности, восточный обход Тулы, канализационно-очистные сооружения, скорая помощь, создание особой экономической зоны, то, по словам Путина, у него есть все соответствующие документы. "Обязательно они будут направлены в правительство с соответствующими резолюциями", - заверил он.

Обращаясь к Дюмину, президент подчеркнул, что губернатор умеет работать с правительством. "Поэтому, надеюсь, там до конца это будет доведено", - отметил он, добавив, что каждый из документов необходимо проработать отдельно с соответствующим ведомством.

Путин поблагодарил тульского губернатора за организацию прошедшей встречи в "неформальном ключе". "Мне очень было приятно увидеть и поговорить с теми людьми, которые занимаются конкретными, важнейшими сферами деятельности, и почувствовать, как они относятся к тому, что сейчас происходит реально на земле", - заключил Путин, пожелав Дюмину удачи.