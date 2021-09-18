В России сократились выдачи ипотеки после изменения льготной программы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Банки сократили количество выданных ипотечных кредитов в августе до 54,5 тыс. ссуд в августе, что на 21,4% меньше, чем в том же месяце прошлого года, и на 2% меньше показателя июля этого года. Сокращение произошло на фоне изменения условий программы господдержки, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

"Продажи ипотечных кредитов в августе находятся на уровне, сопоставимом с июлем, что безусловно ниже уровней предыдущих месяцев. Основной причиной снижения объема являются существенные изменения в программе государственной поддержки ипотечного кредитования, в результате которых снизились выдачи в крупнейших городах", - комментирует глава бюро Олег Лагуткин.

Средний срок выданных в августе ипотечных кредитов вырос по сравнению с июлем на три месяца, до 18 лет и пяти месяцев. Средняя полная стоимость кредита (ПСК, ставка по кредиту включающая страховки, комиссии и иные дополнительные платежи) за август увеличилась с 8,8% до 9%.

При этом объем выданных в августе ипотечных кредитов снизился до 187,4 млрд рублей, что на 5% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 2% больше в сравнении с июлем этого года.

Ранее правительство России утвердило постановление о продлении программы льготной ипотеки на новостройки еще на один год. Взять ипотеку на жилье в новостройке в рамках программы со 2 июля можно будет по ставке до 7% годовых (до продления - под 6,5%). Максимальная сумма кредита для всех регионов составляет 3 млн рублей (ранее 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей - в остальных регионах). Первоначальный взнос, как и прежде, должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.