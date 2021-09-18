Средняя стоимость апартаментов в Москве выросла за год на 17%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра апартаментов в Москве в августе 2021 года выросла на 17% по сравнению с прошлым годом, в Санкт-Петербурге - на 34%. Об этом сообщил ТАСС руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

"Средние оценочные цены сделок в августе в Москве (без учета элитной недвижимости) составили 189 тыс. рублей (снижение на 1% в месячном выражении и рост на 17% в годовом). Средние оценочные цены сделок в августе в Санкт-Петербурге составили 189 тыс. рублей (рост на 4% в месячном выражении и на 34% в годовом)", - сказал Попов.

По данным ЦИАН, сегодня в продаже в Москве находится 6,2 тыс. лотов апартаментов, что 35% ниже прошлогоднего показателя, в Санкт-Петербурге - 3,1 тыс. лотов, сокращение объема на 37% в годовом выражении. В столице за летние месяцы стартовали продажи в 20 корпусах апартаментов на 200 тыс. кв. м. "Особенностью последних месяцев стал выход нескольких ЖК в рамках реконструкции бывших нежилых зданий советского периода постройки (в отличие от предыдущих лет, когда под реконструкцию шли, в основном дореволюционные заводские строения)", - отметил Попов.

На сделки с апартаментами летом 2021 года пришлось примерно 6% от общего числа прошедших регистрацию договоров долевого участия в обоих городах. Всего за восемь месяцев в Москве заключено около 4,3 тыс. сделок с апартаментами, что на 72% больше, чем годом ранее, в Санкт-Петербурге 3,2 тыс. сделок, рост на 21%.

"Показатели по апартаментам более волатильны по сравнению с рынком в целом. И в объеме предложения, и в числе сделок их на порядок меньше, чем квартир. Новая рыночная реальность (после отмены льготной ипотеки) уже заставляет застройщиков аккуратнее индексировать цены. Это же будет характерно и для апартаментов (правда, средняя цена по ним, скорее всего, будет расти чуть быстрее, так как таких лотов на котловане сейчас мало и в Москве, и в Санкт-Петербурге)", - считает эксперт.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - они не обеспечены социальной инфраструктурой.