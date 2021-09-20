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Финансирование жилищной программы для молодых семей на Ставрополье вырастет до 1 млрд руб.

Губернатор края Владимир Владимиров предложил освободить от уплаты транспортного налога родителей многодетных семей с автомобилями мощностью до 250 л.с

СТАВРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил увеличить финансирование региональной программы "Молодая семья" до 1 млрд рублей. Мера поддержи помогает молодым семьям региона улучшить свои жилищные условия, сообщает в понедельник управление по информационной политике правительства края.

"Поступает много обращений от жителей края с просьбами включить их в программу "Молодая семья". Я предлагаю в бюджете края на будущий год выделить 1 млрд рублей для предоставления жилья молодым семьям", - цитирует управление слова Владимирова.

Кроме того, губернатор также предложил освободить от уплаты транспортного налога родителей многодетных семей с автомобилями мощностью до 250 л.с. В настоящее время один из родителей, воспитывающий трех и более несовершеннолетних детей, освобождается от уплаты транспортного налога на автомобиль мощностью до 150 л.с. "Данная льгота должна начать действовать уже в текущем году", - добавил он.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
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