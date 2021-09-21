Росреестр упростил процедуру снятия с кадастрового учета снесенной недвижимости

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Росреестр принял приказ, который устраняет административные барьеры в процессе снятия с кадастрового учета объектов капитального строительства, которые прекратили свое существование, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Приказ содержит перечень документов в акте обследования, которые предоставляются в орган регистрации прав исключительно при их наличии. Если таких документов нет, то акт обследования готовится без них и указывается причина их отсутствия. Это упростит для правообладателей процедуру снятия объектов с кадастрового учета и будет способствовать актуализации сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря - заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого.

Сейчас правообладатели часто сталкиваются с отсутствием документов, на основании которых осуществляется снос зданий, и документов, подтверждающих завершение такого сноса. Это связано с тем, чтобы объекты могли прекратить существование задолго до подготовки акта обследования. В результате граждане нередко получали приостановления кадастрового учета, из-за чего актуальные сведения о прекращении существования объекта своевременно не могли быть внесены в ЕГРН.

Теперь препятствием для снятия объекта с учета не станет отсутствие следующих документов: решение собственника о сносе недвижимости; уведомление о завершении сноса, направленное в орган местного самоуправления; решение местных властей о признании объекта аварийным и подлежащим сносу; решение об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов для государственных или муниципальных нужд; решение о комплексном развитии территории, на которой был расположен объект, и другие.

Приказ Росреестра вступит в силу после признания утратившим силу аналогичного приказа Минэкономразвития России.