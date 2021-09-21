Замглавы Минстроя: алюминиевые конструкции позволят экономить на эксплуатации сооружений

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Применение алюминиевых конструкций в строительстве и благоустройстве позволит экономить на эксплуатации таких сооружений в долгосрочной перспективе, сообщил во вторник замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров на форуме "Алюминий в архитектуре и строительстве".

"Может быть, все думают, что алюминий - это дорого, но мы видим, что в долгосрочной эксплуатации затраты намного меньше, чем требуют материалы, сооружения и здания из других конструкций. Зачастую у нас делаются общественные пространства, но в регионах не хватает средств на будущую эксплуатацию, и здесь алюминий может нам позволить экономить на будущее", - сказал Егоров.

Он добавил, что алюминиевые конструкции будут иметь немаловажное значение в достижении национальных целей, среди которых ежегодное улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей и повышение в полтора раза качества городской среды к 2030 году.

По мнению замминистра, применение алюминия в преображении общественных пространств выведет благоустройство на новый уровень. Кроме того, он предложил подумать с Алюминиевой ассоциацией и архитекторами над созданием отдельной номинации для алюминиевых конструкций во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

При этом для более широкого применения новых технологий требуются изменения в строительных нормах и правилах, над чем Минстрой уже ведет работу, подчеркнул Егоров.