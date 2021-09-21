В Краснодаре завершили три долгостроя почти на 900 квартир

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края за счет привлечения средств инвестора добились завершения строительства проблемного ЖК "Свобода" в Краснодаре. Он введен в эксплуатацию, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края во вторник.

"В Краснодаре ввели в эксплуатацию еще три проблемных долгостроя почти на 900 квартир. Департамент архитектуры и градостроительства города выдал разрешение на ввод трех литеров ЖК "Свобода". Изначально многоквартирные дома должны были сдать до 31 марта 2017 г. Но застройщик свои обязательства не выполнил, и к достройке привлекли компанию-инвестора", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как добавил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко, кроме этих долгостроев удалось завершить строительство еще трех проблемных объектов ЖК "Лучший" (литер 3) и ЖК "Фонтаны" (литер 10) - в Краснодаре, а также ЖК "Сан-Сити" - в Сочи. В ближайшее время их также намерены ввести в эксплуатацию.

За последние пять лет в Краснодарском крае введено в эксплуатацию более 200 проблемных домов. Это более 40 тысяч квартир. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил решить проблему обманутых дольщиков в регионе до конца 2023 года.