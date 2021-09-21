Условия льготной аренды требующих ремонта спортивных объектов утвердили в Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Порядок предоставления льгот по арендной плате инвесторам, вкладывающим средства в капитальный ремонт и реконструкцию общедоступных спортивных объектов, утвердили в столице. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы утвердило порядок предоставления льгот по арендной плате инвесторам, вкладывающим средства в капитальный ремонт, реконструкцию общедоступных спортивных объектов, находящихся в городской собственности. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.

Так, столичный департамент спорта определит перечень городских спортивных объектов (ФОКов, бассейнов и т.п.), требующих капитального ремонта либо реконструкции. Проектно-сметная документация на проведение необходимых работ будет разработана за счет городского бюджета.

"Право аренды указанных объектов будет разыграно на торгах, предметом которых станет установление ставки арендной платы, зачисляемой в городской бюджет. Минимальная ставка составляет 4 750 рублей за кв. м в год. При этом победитель аукциона примет на себя обязательство провести за свой счет капитальный ремонт/реконструкцию объекта и в дальнейшем использовать его по целевому назначению - для осуществления спортивной деятельности. В случае выполнения этих условий - понесенные инвестором расходы будут зачтены в счет арендной платы", - пояснили в мэрии.

Там уточнили, что срок льготной аренды составит 25 лет, из которых на проведение капитального ремонта отводится не более 2 лет (срок реконструкции определяется проектно-сметной документацией). Предполагается, что первые торги на право льготной аренды спортивных объектов, нуждающихся в капитальном ремонте, реконструкции, могут пройти в 2022 году.

"В первый пул объектов, предлагаемых инвесторам, могут быть включены до 10 спортивных сооружений, требующих капитального ремонта, реконструкции. Реализация программы льготной аренды позволит привлечь внебюджетные инвестиции в развитие спортивной инфраструктуры Москвы и тем самым расширить для жителей города возможности для занятий физкультурой и спортом", - заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.