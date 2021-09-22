ФАС предлагает упростить рефинансирование ипотечных кредитов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. ФАС России разработала законопроект для упрощения перехода на обслуживание ипотечного кредита в другом банке и сокращения времени получения необходимых для этого документов, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. Законопроект направлен на согласование в Минфин, ЦБ РФ и Росреестр.

"ФАС России предлагает на законодательном уровне закрепить сроки, в которые банки будут обязаны выдавать гражданам документы, необходимые для полного досрочного погашения обязательств по ипотеке. В частности, законопроектом предлагается установить срок не более пяти календарных дней для предоставления заемщику информации о размере задолженности на планируемую дату погашения ипотечного кредита", - говорится в сообщении ФАС.

Законопроект также предполагает установление срока не более 10 рабочих дней для предоставления заемщику закладных по кредитам, обеспеченным ипотекой жилых домов и квартир.

"Кроме того, ведомство предлагает регламентировать срок для направления залогодержателем документов, необходимых для погашения регистрационной записи об ипотеке в орган регистрации прав. Предполагается, что он будет составлять не более 10 рабочих дней", - добавляется в пресс-релизе ФАС.

В регуляторе пояснили, что разработка законопроекта связана с увеличением числа жалоб граждан на то, что банки затягивают сроки предоставления документов, необходимых для погашения ипотечных кредитов. Для проработки законопроекта была создана рабочая группа с участием представителей банков и ведомств. Представители банковских ассоциаций поддержали итоговую версию документа, уточнили в пресс-службе ФАС.