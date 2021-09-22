Число зарегистрированных в августе в Москве ипотечных сделок выросло за год на 7%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Более 10,7 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования зарегистрировано в Москве в августе 2021 года, что на 7% превышает показатель прошлого года за аналогичный период (10 тыс. сделок), сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В августе ипотечный рынок столицы показал 9-процентное снижение по сравнению с июльскими показателями и фактически вернулся на уровень двухмесячной давности - 10,7 тыс. При этом по сравнению с августом прошлого года фиксируется рост на 7%, а к "доковидному" 2019-му - на 53%", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Всего с начала года в столице на рынке жилья зарегистрировано 82,7 тыс. ипотечных договоров. По словам Майданова, это абсолютный рекорд первых восьми месяцев за все предыдущие годы и выше результатов 2019 и 2020 годов на 44% за аналогичный период. Кроме того, этот результат сопоставим с объемом регистраций двух лет: за аналогичные периоды в 2017 и 2018 годах было оформлено 86,5 тыс. ипотечных сделок.

"Столица России продолжает занимать лидирующие позиции на рынке ипотечного кредитования в силу традиционно высокого спроса на жилье в городе, даже несмотря на значительное изменение условий программы льготного ипотечного кредитования", - отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, которого цитирует пресс-служба.

Так, на долю Москвы на середину сентября приходится 27% от общей суммы выданной в России по льготной госпрограмме ипотеки. Объем кредитов, выданных на 16 сентября 2021 года, составил 495,8 млрд рублей, увеличившись с начала этого года на 84%. Общее количество заключенных с начала года договоров выросло на 76% и составило 85,2 тыс., сообщил Ефимов.