Общая сумма займов по программе льготной ипотеки в Крыму превысила 10 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Общая сумма кредитов, которые жители Крыма взяли по программе льготной ипотеки, превысила 10 млрд рублей, сообщили ТАСС в Центре управления регионом Республики Крым со ссылкой на вице-премьера региона - министра финансов Ирину Кивико.

"Льготная программа ипотеки под 6,5% для Крыма дала новый виток развития жилищного кредитования. Для многих семей ставка стала решающим фактором для такого ответственного шага как покупка недвижимости. На данный момент на полуострове в программе участвуют три банка, выдано почти 4,2 тыс. кредитов на сумму 10,4 млрд рублей. В среднем банк получает от жителей республики более 300 заявок по программе господдержки ежемесячно", - приводятся в сообщении слова Кивико.

Уточняется, что за год работы программа льготного кредитования позволила увеличить в регионе долю ипотеки на первичное жилье. При этом не сообщается, какие получены показатели.

Со 2 июля программа льготной ипотеки была продлена до 1 июля 2022, на новых условиях. Теперь купить жилье в новостройке можно по ставке до 7% годовых. Для всех регионов максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между рыночной ставкой и льготной банкам возмещает государство.

Ранее программа льготной ипотеки выдавалась под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года и позволила привлечь в жилищное строительство в России более 2 трлн рублей, ее оформили более полумиллиона семей. Программа призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях можно было взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.