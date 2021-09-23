Ввод жилья в России в январе-августе вырос на 31%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Более 52 млн кв. м жилья введено на территории Российской Федерации с начала 2021 года, это на 31% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщила в четверг директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко на третьем форуме "Дни лидеров муниципального управления".

"На сегодняшний день по состоянию на 1 сентября 2021 года в России введено в эксплуатацию 52,4 млн кв. м жилья. Это на 31% выше аналогичного показателя 2020 года", - сказала Корниенко в ходе круглого стола Минстроя России "Жилищное строительство в малых городах".

По ее словам, на сегодняшний день в стадии строительства находится более 146 млн кв. м жилья. "Количество выданных разрешений на строительство также находится в положительной динамике в целом по субъектам РФ", - добавила она.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что правительство РФ усиленно работает над тем, чтобы положительная динамика жилищного строительства в стране сохранилась, а итоговый показатель 2021 года составил 85,5 млн кв. м. Почти 44 млн кв. м жилья введено территории РФ за январь-июль 2021 года, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщал в Хуснуллин на своей странице в Instagram ранее.

По данным Росстата, ввод в эксплуатацию жилья в России вырос на 29,7% за первое полугодие 2021 года и достиг 36,5 млн кв. м. За второй квартал 2021 года введено 18,7 млн кв. м, что на 47,1% превышает показатель аналогичного периода 2020 года, а отдельно в июне 2021 года - 7,7 млн кв. м, что на 34,9% больше, чем в июне 2020 года.

Согласно обновленным данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Достигнутый результат выше объемов ввода жилой недвижимости за предшествующий 2019 год на 143 тыс. кв. м.

О форуме

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проводится в этом году в третий раз, он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступают правительство РФ, Минстрой России, Министерство экономического развития России и правительство Новгородской области. ТАСС является информационным партнером мероприятия.