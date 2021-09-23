Средний размер ипотечных кредитов в августе вырос до 3,2 млн рублей

МОСКВА, 23 сентября /ТАСС/. Средний размер выданных российскими банками в августе 2021 года ипотечных кредитов составил 3,21 млн рублей, что на 3,7% выше по сравнению с предыдущим месяцем, и на 21,4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Более года средний чек ипотечного кредита растет почти постоянно. После некоторого снижения весной 2020 года в дальнейшем он не только вернулся к "допандемийному" уровню, но и превысил его. Росту среднего чека по ипотечному кредиту во многом способствовало падение процентных ставок благодаря программам господдержки. При этом в июле данный показатель несколько снизился на фоне сокращения выдачи из-за изменения условий по программе льготной ипотеки", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу бюро Алексея Волкова.

В августе 2021 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов - лидеров по объемам ипотечного кредитования - был отмечен в Москве (7,09 млн рублей), Московской области (5,17 млн рублей) и Санкт-Петербурге (4,49 млн рублей). Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов, то по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего показатель в августе увеличился в Кемеровской области (+23,3%), Ставропольском крае (+15,9%) и Саратовской области (+14,5%).