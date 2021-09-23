ДОМ.РФ нашел площадки в 33 субъектах России под комплексное развитие территорий

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ подобрал 76 площадок в 33 субъектах Российской Федерации под комплексное развитие территорий (КРТ). Об этом сообщил в четверг директор подразделения "Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура" ДОМ.РФ Андрей Балук на третьем форуме "Дни лидеров муниципального управления".

"Мы безусловный приоритет отдаем комплексному развитию территорий. Мы подобрали 76 площадок в 33 субъектах РФ. Уже по 18 площадкам мы получили согласование высшего должностного лица субъекта. Надеюсь, эти площадки будут в самое ближайшее время одобрены на правительственной комиссии", - сказал Балук в ходе круглого стола Минстроя России "Комплексное развитие территорий".

По его словам, общий градостроительный потенциал по проектам КРТ для ДОМ.РФ составляет более 15 млн кв. м. "Из них более чем на 5,5 млн кв. м мы получили одобрение. То есть субъекты готовы и согласны с тем, чтобы это территория развивалась", - добавил он.

Президент Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проводится в этом году в третий раз, он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступает правительство РФ, Минстрой России, Министерство экономического развития России и правительство Новгородской области. ТАСС является информационным партнером мероприятия.