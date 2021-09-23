По программе реновации в Хорошево-Мневниках переселят 155 домов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Жителей 155 домов переселят по программе реновации в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы. Об этом сообщил журналистам в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Хорошево-Мневники пришла программа реновации, это первый дом. Часть жителей мы переселили, которые жили возле новой станции метро "Народное ополчение", и часть людей из соседнего дома. В целом большой объем переселения в Мневниках - 155 домов, значительно. В целом не плохо ситуация складывается для района - 10 стартовых площадок, 8 домов находятся в проектировании, строительстве, два построены. Для жителей рядом стоящих домов найдем хорошие дома для переселения, чтобы было комфортно и никто не волновался", - сказал Собянин в ходе осмотра новостройки на улице Демьяна Бедного, возведенной по программе реновации.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, всего по программе реновации в Хорошево-Мневниках новые квартиры получат 31 тыс. человек, здесь предстоит расселить 156 пятиэтажек. Для строительства новых домов в Хорошево-Мневниках подобрано 11 стартовых площадок общей мощностью 143,8 тыс. кв. м жилья.

Фактически завершено строительство трех домов. В мае 2021 года было начато заселение дома-новостройки на улице Демьяна Бедного, дом 22, - в него переезжают 155 жителей соседнего дома 1966-го года постройки. Построены и ожидают начала переселения 2 стартовых дома на улице Мневники, дом 6А и на Карамышевской набережной, дом 22А. По остальным 8 стартовым площадкам ведутся строительство и проектирование.

Программа реновации

Программа реновации жилищного фонда в городе Москве была утверждена 1 августа 2017 г. В нее включены 5 176 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает порядка 1 млн жителей.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 311 домов в 113 домов-новостроек. Всего переселяется 47,6 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали 39,1 тыс. человек.

Для реализации программы подобраны 523 стартовые площадки общей мощностью 8,3 млн кв. м жилья. Площадки расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.

Построено 145 новых жилых домов общей площадью 1,9 млн кв. м. Ведется проектирование и строительство 299 домов общей площадью 5,4 млн кв. м.