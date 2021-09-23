Абрамченко сообщила, что первый экогород создадут в России в ближайшее время

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Масштабную реновацию планируют провести в Байкальске Иркутской области с помощью использования деревянного домостроения в ближайшее время. Таким образом, Байкальск станет первым экогородом в России, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Есть такой город Байкальск, на территории которого расположен Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. И вы знаете, что мы занимаемся рекультивацией этой площадки. Это очень сложный проект, все мировое сообщество внимательно следит за этим проектом, потому что Байкал является объектом ЮНЕСКО <...> Мы договорились с коллегами, что впервые в РФ будет реновация маленького города Байкальска в полном объеме выполнена. Экологические стандарты очень высокие, и мы хотим сделать город Байкальск таким первым, полностью экогородом в России", - сообщила она в рамках обсуждения результатов Всероссийского конкурса типовых проектов индивидуального жилья с применением деревянных конструкций на площадке ДОМ.РФ.

Абрамченко отметила, что она уже обсудила эти планы с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Первым этапом на пути создания первого в России экогорода станет переселение граждан из аварийного жилья в многоквартирные дома с деревянными конструкциями.

"Мы обсудили с Игорем Ивановичем Кобзевым первый проект - это переселение граждан из ветхого аварийного жилья как раз в многоквартирные дома из этих серий типовых, которые сегодня представлены в качестве финалистов данного конкурса", - отметила она.

О БЦБК

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Он был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу озера на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В накопителях БЦБК, расположенных на берегу, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин. По данным за 2020 год, в картах также скопилось 1,5 млн тонн надшламовых вод, которые могут перелиться из накопителей.

Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.