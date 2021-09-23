МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Проблемы 12 тыс. обманутых дольщиков останутся нерешенными к началу 2022 года, сообщил в четверг гендиректор Фонда зашиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев на круглом столе в Общественной палате РФ.

"Максимальное количество решений фонд примет до конца 2021 года, затем в следующем году у нас останется порядка 12 тыс. пострадавших граждан, и останется реализовать те решения, которые приняты по завершению строительства", - сказал Тимофеев.

При этом он подчеркнул, что грядущее объединение Фонда дольщиков и Фонда ЖКХ никак не отразится на выполнении поставленных задач.

По словам Тимофеева, Фонд дольщиков в целом за время своей работы принял решения по 996 долгостроям о восстановлении жилищных прав 89 тыс. человек.

Ранее в интервью ТАСС Тимофеев сообщал, что права всех обманутых дольщиков России будут восстановлены до конца 2023 года. Для этого дополнительно к уже предусмотренному финансированию из федерального бюджета потребуется около 60 млрд рублей, отмечал он. В целом, по оценкам гендиректора фонда, в России насчитывается около 150 тыс. обманутых дольщиков.

Правительство России ранее внесло в Госдуму законопроект о создании публично-правовой компании "Фонд развития территорий" путем слияния Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков в рамках реформы институтов развития в России. Новая структура объединит функции двух институтов и сохранит правопреемственность всех обязательств. Предусмотренный срок вступления в силу законопроекта - с 1 января 2022 года.