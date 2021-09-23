Минстрой отобрал 14 контрактов для предоставления льготных кредитов подрядчикам

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Минстрой совместно с ДОМ.РФ отобрал 14 контрактов, подрядчикам которых планируют предоставить льготные кредиты со ставкой не выше 3% для досрочного завершения строительства объектов. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Юрий Гордеев на третьем форуме "Дни лидеров муниципального управления".

"В этом году стартовала программа по предоставлению льготных кредитов для подрядчиков, которые могут взять льготный кредит не выше 3% и досрочно завершить исполнение контрактов. Буквально неделю назад мы провели первый отбор соответствующих заявок, отобрали первые 14 контрактов с ДОМ.РФ", - сказал Гордеев.

Замминистра добавил, что реализация программы планируется и в 2022 году.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что правительство выделит 1,8 млрд рублей на субсидирование ставки по кредитам подрядчикам, которые готовы сдать объекты строительства раньше срока. Благодаря этому механизму жители регионов быстрее получат запланированные к строительству объекты, добавил вице-премьер.

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проводится в этом году в третий раз, он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступает правительство РФ, Минстрой России, Министерство экономического развития России и правительство Новгородской области. ТАСС является информационным партнером мероприятия.