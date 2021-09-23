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Минстрой готовит постановление, позволяющее корректировать контракты по капремонту

Ведомство ранее разработало нормативно правовой акт и приказ, которые позволяют вносить изменения в действующие госконтракты в связи с удорожанием материалов, оборудования, либо же рабочей силы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации готовит изменения в нормативно-правовые акты, которые позволят внесение изменений в контракты на капитальный ремонт в связи с удорожанием материалов. Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин на форуме "Дни лидеров муниципального управления".

"На протяжении года поднимается стоимость всех ресурсов: это и стройматериалы, и оборудование, и рабочая сила. Это отображается и на строительстве новых объектов, и на ремонте текущих объектов <...> Подготовлено изменение в 615 постановление, которое как раз затрагивает изменения, связанные с капитальным ремонтом, и я думаю, что в ближайшее время этот нормативно-правовой акт будет утвержден, и коллеги, которые занимаются капитальным ремонтом, смогут внести изменения в свои действующие контракты", - сообщил Ломакин.

Также он сообщил, что ранее Минстроем разработан нормативно правовой акт и приказ, которые позволяют вносить изменения в действующие госконтракты в связи с удорожанием материалов, оборудования, либо же рабочей силы.

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проводится в этом году в третий раз, он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступает правительство РФ, Минстрой России, Министерство экономического развития России и правительство Новгородской области. ТАСС является информационным партнером мероприятия.

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