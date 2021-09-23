Абрамченко: конкурс проектов деревянных домов позволит сэкономить на строительстве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Применение типовых проектов деревянных домов в комплексном строительстве позволит удешевить стоимость жилья. Такое мнение высказала в четверг вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, отвечая на вопросы журналистов.

"За счет того, что дом возводится быстро, как нам рассказали сегодня авторы проектов, в течение месяца вы быстро получаете готовый для проживания дом и экономите на стройке и отделочных материалах", - сказала она после подведения итогов всероссийского конкурса проектов индивидуальных жилых домов с применением деревянных конструкций.

Абрамченко добавила, что одним из условий конкурса была фиксированная цена квадратного метра - от 32 до 56 тыс. рублей. В ходе конкурса участники разработали экономически обоснованные проекты, добавил замглавы Минстроя РФ Сергей Музыченко. "Такой подход даст возможность использовать типовой проект в качестве предмета залога для банков и распространить программы ипотечного кредитования на ИЖС", - отметил он.

Также покупатели таких готовых домов в комплексных проектах смогут сэкономить на процентах по ипотеке, добавил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. "Процентная ставка по кредиту на индивидуальный жилой дом - 10,5-12,5%, мы даем под 6,5%. Экономия на платеже - примерно треть", - подчеркнул он. По его мнению, конкурс стал ключевым этапом развития частного домостроения, так как типовые проекты позволят стандартизировать этот сегмент, что важно для запуска доступного ипотечного продукта на ИЖС для граждан.

Мутко напомнил, что в настоящее время одобрено около 30 пилотных регионов, в которых ДОМ.РФ будет развивать комплексные проекты на федеральных землях. "Из них процентов 30 - это индивидуальное строительство. Попробуем на этих землях использовать промышленное строительство деревянных жилых домов с софинансированием ДОМ.РФ", - сказал он.

Глава института развития также отметил, что индивидуальное жилье занимает более половины от всего вводимого в стране жилья и составляет почти 30 млн кв. м за период январь-август 2021 года.

О конкурсе

Конкурс был запущен по поручению Абрамченко 1 июля 2021 года Фондом ДОМ.РФ совместно с Минстроем и Минпромторгом России при поддержке Ассоциации деревянного домостроения и НОСТРОЙ. К участию были приглашены домостроительные комбинаты, строительные организации, застройщики и архитектурные бюро, специализирующиеся на работе с проектами индивидуального жилищного строительства. Призовой фонд конкурса составляет 60 миллионов рублей, которые пойдут на разработку проектной типовой документации. В ходе конкурса были отобраны 40 проектов-финалистов из 122 заявок.

Участники представили проекты в номинациях индивидуальных, блокированных и многоквартирных домов из дерева или с использованием деревянных несущих конструкций. Также отдельная номинация была посвящена социально-культурным объектам, в ней победили проекты школы, детского сада, фельдшерско-акушерских пунктов.