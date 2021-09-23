Минстрой разрабатывает интерактивную площадку по трудоустройству в строительстве

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Минстрой России разрабатывает интерактивную площадку по трудоустройству в строительстве. Об этом сообщил журналистам в четверг первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин в ходе третьего форума "Дни лидеров муниципального управления".

"Мы в Минстрое создаем так называемый кадровый центр. Это та структура, которая будет прогнозировать, просчитывать потребность в количестве людей, специальностях, которые будут нужны по объектам и регионам", - сказал он.

По его словам, речь идет об интерактивной площадке, создании информационно-аналитической системы, которая станет не просто статистической базой данных, а выступит цифровой платформой, где будут регистрироваться строительные компании, а также физлица. Планируется, что оператором системы будет Минстрой, уточнил Ломакин. "Она сейчас уже пилотируется", - добавил он.

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проводится в этом году в третий раз, он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступает правительство РФ, Минстрой России, Мининстерство экономического развития России и правительство Новгородской области. ТАСС является информационным партнером мероприятия.