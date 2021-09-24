Аварийное жилье в России планируется расселять с помощью ипотеки и аренды

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Механизмы субсидированной ипотеки, наемного жилья и комплексного развития территорий планируется применять в РФ в новой программе расселения аварийного жилого фонда, признанного таковым на начало 2021 года, сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

"Мы планируем активно развивать, в большей степени, чем сейчас, механизм комплексного развития территорий, а также наемного жилья. Кроме того, надо упомянуть механизм ипотеки, то есть возможность граждан улучшить свои жилищные условия при переселении из аварийного жилья через механизм субсидированного ипотечного продукта", - сказал Рурин, отвечая на вопрос о том, какие механизмы будет использовать новая программа расселения.

Первый заместитель гендиректора Фонда ЖКХ также добавил, что те механизмы, которые зарекомендовали себя в действующей программе, будут работать и в новой.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. метров. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года, она затронет около 1 млн россиян.

Сегодня в России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В рамках нее более 530 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда. Программа рассчитана до конца 2024 года, однако реализуется ускоренными темпами. Так, региональные программы уже завершили Карачаево-Черкесия, Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Севастополь.