Онлайн-прием нотариуса стал доступен для участников программы реновации в Москве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Участники программы реновации в Москве теперь могут воспользоваться онлайн-приемом у нотариуса для подписания договора на новую квартиру. Для этого им необходимо заполнить заявку на mos.ru, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Новая опция стала еще одной услугой в рамках работы суперсервиса "Помощь при переезде в рамках программы реновации". Сейчас участники программы могут дистанционно подать заявление на помощь в организации переезда, заявить о необходимости устранения строительных дефектов, а также получить доступ к персонализированной инструкции по переезду. Уведомление о необходимости заключения договора у нотариуса придет на электронную почту и в личный кабинет участника программы реновации. Услуга доступна только в том случае, если один из правообладателей жилого помещения является несовершеннолетним, ограниченно дееспособным или недееспособным", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Он добавил, что в остальных жизненных ситуациях услуги нотариуса при переезде не потребуются.

В суперсервисе объединены все услуги, требующиеся москвичам на разных этапах переезда. Они помогают узнать, какие документы нужны для переселения, что необходимо сделать для приобретения дополнительной жилплощади, а также понять порядок действий после выдачи ключей от новой квартиры. Сегодня участники программы реновации получили уже более 120 тысяч персональных уведомлений об этапах переселения, а онлайн-инструкцией "Переезд по программе реновации" воспользовались уже более 154 тыс. москвичей.

Для онлайн-записи к нотариусу нужно зайти в раздел "Жилье, ЖКУ, двор" каталога услуг для жителей и в специальной вкладке "Реновация" выбрать строку "Предварительная запись на посещение нотариуса в рамках программы реновации".