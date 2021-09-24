Минстрой: положительная динамика по вводу жилья сохраняется уже восемь месяцев

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Положительная динамика по вводу жилья на территории Российской Федерации сохраняется уже восемь месяцев с начала 2021 года. Об этом сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе третьего форума "Дни лидеров муниципального управления".

"Продолжается положительная динамика в России по вводу жилья. Идет увеличение практически на 30% за восемь месяцев, девятый месяц тоже показывает эти изменения", - сказал министр на пленарной сессии.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что правительство усиленно работает над тем, чтобы положительная динамика жилищного строительства в стране сохранилась, а итоговый показатель 2021 года составил 85,5 млн кв. м.

По данным Росстата, ввод в эксплуатацию жилья в России вырос на 29,7% за первое полугодие 2021 года и достиг 36,5 млн кв. м. За второй квартал 2021 года введено 18,7 млн кв. м, что на 47,1% превышает показатель аналогичного периода 2020 года, а отдельно в июне 2021 года - 7,7 млн кв. м, что на 34,9% больше, чем в июне 2020 года.

Согласно обновленным данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Достигнутый результат выше объемов ввода жилой недвижимости за предшествующий 2019 год на 143 тыс. кв. м.

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проводится в этом году в третий раз, он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступают правительство РФ, Минстрой России, Министерство экономического развития России и правительство Новгородской области. ТАСС является информационным партнером мероприятия.