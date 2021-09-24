В Минстрое рассчитывают на принятие закона о правовом статусе таунхаусов осенью

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Закон, который устраняет правовую неопределенность в отношении домов блокированной застройки, может быть принят в осеннюю сессию. Такое мнение высказал в пятницу министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе третьего форума "Дни лидеров муниципального управления" в Великом Новгороде.

В начале сентября кабмин внес в Госдуму законопроект, который устраняет правовую неопределенность при отнесении здания к многоквартирному дому или дому блокированной застройки.

"В осеннюю сессию мы рассчитываем на принятие этого закона, который сформирует все необходимые определения", - сказал министр на пленарной сессии.

Изменения в законы предусматривают определение понятий "многоквартирный дом" и "дом блокированной застройки", которые необходимы для более точного и полного правового регулирования жилищных и градостроительных правоотношений и возникающих спорных вопросов. Так, это поможет включать дома блокированной застройки в региональную программу по проведению капитального ремонта, отмечают разработчики законопроекта.

Блокированная застройка представляет собой жилой дом, имеющий одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами. У застройки такого типа должно быть не более трех этажей при общем количестве совмещенных домов не более десяти. Каждый из домов-блоков должен предназначаться для проживания одной семьи и иметь общую стену без проемов с соседними домами. На российском рынке загородной недвижимости этот тип застройки называется таунхаус.

Блокированная застройка имеет несколько юридических особенностей, ввиду которых занимает промежуточное правовое положение между частным и многоквартирным домом. Так, сейчас застройщики должны юридически выделять отдельный земельный участок под каждым "блоком". Для проживающих в таких домах отдельно выделенный в собственность участок не всегда необходим, но его оформление создает дополнительные издержки для застройщика. Впоследствии это дробление может создать сложности при управлении жилым фондом из-за необходимости эксплуатации общих коммуникаций, которые проходят через несколько частных земельных участков.

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проводится в этом году в третий раз, он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступает правительство РФ, Минстрой России, Министерство экономического развития России и правительство Новгородской области. ТАСС является информационным партнером мероприятия.