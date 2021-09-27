Счетная палата назвала снижение доступности ипотеки риском для жилищного нацпроекта

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Снижение доступности ипотечного кредитования, недостаток земельных участков с инфраструктурой для жилья и уход с рынка строительных организаций являются потенциальными рисками для достижения показателей национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ по итогам проверки исполнения федерального бюджета Минстроем России за 2020 год.

"По итогам анализа реализации в 2020 году мероприятий федеральных и региональных проектов отмечаются основные проблемы (риски) недостижения показателей национального проекта и национальной цели: уход строительных организаций с рынка строительства жилья в связи с переходом на проектное финансирование, отсутствие на территориях муниципальных образований свободных земельных участков, обеспеченных инфраструктурой для строительства жилья, снижение доступности ипотечного кредитования для граждан в связи с понижением реальных денежных доходов населения на фоне распространения коронавирусной инфекции", - говорится в заключении.

При этом Счетная палата отметила высокий уровень кассового исполнения нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2020 году из федерального бюджета - 99,67% или 168,7 млрд рублей. В целом за счет всех источников финансирования кассовое исполнение достигло 99,7% или 186,3 млрд рублей. В частности, по федеральному проекту "Жилье" в прошлом году освоили на 34,9 млрд рублей, по "Обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" - 85,4 млрд рублей, по "Формированию комфортной городской среды" - 48,3 млрд рублей.

Исполнение бюджета

По данным Счетной палаты, в 2020 году отмечается самое низкое кассовое исполнение Минстроем России расходов федерального бюджета за последние пять лет. Так, кассовое исполнение средств федерального бюджета в 2020 году составило более 307,1 млрд рублей, что составляет 80,07% от объема бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи.

Кроме того, Счетная палата также отметила недочеты в исполнении Минстроем полномочий главного распорядителя бюджетных средств при предоставлении межбюджетных трансфертов в 2020 году. Например, на выплаты гражданам, потерявшим жилье в наводнении летом 2019 года в Иркутской области, из резервного фонда правительства РФ переведено 138,6 млн рублей или 79,9% от запланированного объема, предоставлено жилье 59 семьям, тогда как планировалось 71 семье.

Кроме того, межбюджетный трансферт Еврейской автономной области на выплаты местным жителям, чье жилье пострадало в паводках в августе-сентября 2020 года, за счет федеральных средств составил 113,1 млн рублей или 89,3% от предусмотренного объема, жилье получили 34 из 39 семей.