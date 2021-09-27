Банк БРИКС одобрил новый проект в сфере жилищного строительства в России на $300 млн

ШАНХАЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС одобрил новый проект в России на $300 млн в сфере жилищного строительства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы финансовой организации, размещенном в понедельник на официальном сайте банка.

Соответствующий кредит будет предоставлен компании "ДОМ.РФ" для финансирования строительства доступного жилья по всей России. В сообщении пресс-службы утверждается, что данный проект будет способствовать решению проблемы нехватки качественного и доступного жилья в России посредством строительства порядка 1,5 млн кв. м жилой площади, что эквивалентно примерно 35 тыс. квартир до 2023 года.

Соответствующий проект был одобрен на состоявшемся 23 сентября 32-м заседании Совета директоров НБР, на котором также был утвержден общий объем кредитования в размере 15 млрд долларов на 2021-2022 гг. Помимо этого было принято решение о переходе НБР c лондонской межбанковской ставки предложения LIBOR на другие механизмы.

Таким образом портфель обязательств банка БРИКС с момента начала его операционной деятельности по уже одобренным проектам превысил $30 млрд, а совокупные выплаты составили $10,69 млрд. Проекты охватывают различные направления, включая чистую энергетику, городскую и транспортную инфраструктуру, систему водоочистки и многие другие сферы.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.

В новость внесена правка (9:51 мск) - передается с уточнением формулировки в третьем абзаце, касающейся LIBOR.