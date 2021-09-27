Аналитики сообщили о снижении цен на новостройки в Москве и Петербурге в третьем квартале

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Цены на новостройки в Москве и Санкт-Петербурге уменьшились на 3,9% и 0,7% соответственно за третий квартал 2021 года. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"В столицах идет снижение стоимости квадратного метра. Москва за три последних месяца уронила цену "квадрата" на 3,9%, до 279,0 тыс. рублей, Петербург - на 0,7%, до 165,8 тыс. рублей", - сказал он, уточнив, что такая динамика во многом связана с пересмотром условий программы льготной ипотеки на новостройки.

По итогам третьего квартала 2021 года квадратный метр также подешевел в Туле (-3,4%) и Махачкале (-0,1%), уточняют аналитики портала. Согласно исследованию портала, уменьшение цены квадратного метра произошло только в четырех городах из 70 исследованных (с населением от 300 тыс. человек). При этом снижение стоимости среднего лота зафиксировано в семи городах: в Нижнем Тагиле (-8,2%), Москве (-7,8%), Туле (-7,1%), Петербурге (-5,7%), Якутске (-4,3%), Магнитогорске (-4,1%) и Кирове (-2%).

В среднем по России квадратный метр новостроек за третий квартал 2021 года вырос на 8%, до 86 тыс. рублей, средняя цена квартиры, предлагаемой застройщиками, - на 7,6%, до 4,8 млн рублей. Так, быстрее всех в третьем квартале дорожали новостройки Сочи (+28,7%) и Краснодара (+27,2%). На цены в Сочи повлиял официальный мораторий на строительство до утверждения нового генплана, в Краснодаре также наблюдается дефицит - новых проектов там сейчас очень мало, объясняет Луценко. "Добавим сюда активный летний сезон, который в Краснодарском крае традиционно "делает кассу", плюс длящуюся неопределенность с выездом за рубеж - и вот результат", - сказал он.

Согласно исследованию "Мир квартир", в десятку самых подорожавших в третьем квартале городов также вошли Мурманск (+15,3%), Астрахань (+14,9%), Брянск (+14,8%), Курск (+14,6%), Улан-Удэ (+14,5%), Новокузнецк (+14,4%), Омск (+14,3%) и Грозный (+13,6%). "На рост цен во многих городах влияет дефицит нового жилья, и спрос порой очень сильно перекрывает предложение", - рассказал собеседник информагентства.