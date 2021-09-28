Более трети кредитов по "семейной ипотеке" в августе пришлось на рефинансирование

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более трети выдач в рамках программы "Семейная ипотека" (36%) в августе пришлось на рефинансирование, говорится в исследовании Райффайзенбанка на основе собственных данных о динамике ипотечных выдач за последние три месяца (текст есть в распоряжении ТАСС).

"В июне на рефинансирование семейной ипотеки приходилось 16% выдач от в рамках программы, в июле (месяц после обновления условий) - 25%, а в августе - уже 36%", - отмечается в исследовании.

Кроме того, в августе относительно июля наблюдается снижение и средней суммы выдачи, и среднего срока кредита: с 4,1 млн рублей до 3,4 млн рублей и с 219 до 201 месяца, что говорит о снижении долговой нагрузки заемщиков, указывают в банке.

Программу "Семейная ипотека" запустили в 2018 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Изначально она была доступна семьям, в которых родился второй или последующий ребенок после 1 января 2018 года. С 1 июля 2021 года по поручению главы государства условия программы расширили. Теперь взять такой кредит могут семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.

Первоначальный взнос по ипотеке составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Так, для Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и Московской областей она находится на уровне 12 млн рублей, 6 млн рублей - для других территорий. Разницу между рыночной и льготной ипотечной ставкой банкам возмещает государство.