Российские банки в августе почти вдвое нарастили выдачи ипотеки заемщикам до 20 лет

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские банки почти вдвое нарастили выдачи ипотеки заемщикам в возрасте от 18 до 20 лет в августе, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Объем выданных таким клиентам ипотечных ссуд, по данным бюро, в августе составил 71 млн рублей, что на 85% выше показателя предыдущего месяца и на 32% выше показателей августа прошлого года. Также возросли выдачи объема ипотеки заемщикам в возрасте 20-25 лет (+4% в августе относительно июля и +2% относительно августа 2020 года) и в возрасте 25-30 лет (+2% и -20%).

В ряде российских банков ТАСС сообщили, что наблюдают повышение выдач ипотеки заемщикам более молодого возраста, например, в ВТБ и МКБ. Также банк Ак Барс в августе выдал в 2,7 раза больше ипотечных кредитов лицам моложе 20 лет по сравнению с июлем. При этом МТС Банк не наблюдает увеличение запросов на ипотечные кредиты от заемщиков моложе 20 лет.

"Российскому ипотечному рынку за последние несколько лет присуща тенденция снижения среднего возраста заемщика. Если ранее за ипотекой обращались клиенты в возрасте 33-35 лет, то теперь он составляет порядка 26-27 лет. Мы наблюдаем ежегодное омоложение портрета заемщика, в среднем на год-два", - сказал начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

В ВТБ рост выдач кредитов заемщикам до 25 лет (5% от всех ипотечных заемщиков банка) связывают с расширением доступности ипотеки в цифровых каналах и развитием государственных программ поддержки молодых семей.

В свою очередь младший директор агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина считает, что увеличение выдач ипотеки заемщикам до 20 лет в августе вряд ли можно назвать системным трендом, так как это рост после снижения кредитования в июле от изменения условий льготной ипотеки, которая теперь выдается под 7% и на сумму не более 3 млн рублей.

Доля молодежи в общем числе ипотечных заемщиков

При этом доля кредитов, выданных молодым людям в возрасте до 20 лет, в общем объеме ипотечных выдач составляет менее 0,1% за счет небольшого числа заемщиков этого возраста, удовлетворяющих условиям предоставления ипотеки банков, и невысокого количества банков в стране, выдающих кредиты лицам моложе 21 года.

Основную долю кредитов получает наиболее экономически активная возрастная группа 30-40 лет, их доля составляет порядка 50% от всего количества и объема выдач, отмечает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. "Для данной группы характерно сочетание повышенной потребности в приобретении жилья и необходимый для этого уровень платежеспособности", - поясняет эксперт.

"В будущем можно ожидать некоторого роста доли [молодежи] - в условиях жесткой конкуренции кредитные организации активно предлагают свои продукты, в том числе ипотеку, новым клиентским сегментам. В частности, Сбербанк в сентябре снизил минимальный возраст ипотечного заемщика с 21 до 18 лет", - отмечает Щурихина из "Эксперт РА".

Кроме того, по данным "Эквифакса", фиксируется рост выдач среди более старшей категории заемщиков относительно выдач прошлого года. Клиенты банков в возрасте 55-60 лет взяли на 6% больше ипотеки в августе по сравнению с тем же месяцем прошлого года, 60-65 лет - на 29%, 65-70 лет - на 90%, старше 70 лет - на 126%.

Снижение выдач более старшим клиентам

Что касается изменений в других возрастных группах заемщиков, то почти везде наблюдается сокращение выдач. Так, в августе банки сократили выдачи заемщикам от 30 до 55 лет (суммарно на 4% относительно июля). Это может быть связано с ростом процентной ставки по кредитами и с изменениями условий программ льготной ипотеки, поясняет старший директор - руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Всего российские банки, по данным бюро кредитных историй, сократили количество выданных ипотечных кредитов в августе 2021 года до 54,5 тыс. ссуд, что на 21,4% меньше показателя августа 2020 года и на 2% меньше показателя июля 2021 года. Основной причиной снижения в бюро называли изменения в программе государственной поддержки ипотечного кредитования, в результате которых снизились выдачи в крупнейших городах.