Более 10 тыс. кв. м площадей в Москве предоставили для размещения мировых судов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы выделили 25 объектов нежилого фонда общей площадью более 10 тыс. кв. м для размещения мировых судов в 22 районах столицы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба московского департамента городского имущества.

"В столице увеличивается количество участков мировых судей, это сделано для снижения нагрузки на действующие структуры и повышения доступности органов правосудия для москвичей. Уже определены 25 помещений общей площадью 10,7 тыс. кв. м для обустройства 31 участка мировых судей. В настоящее время изыскиваются объекты для размещения еще двух участков мировых судей: в центре и на юго-востоке столицы. Подобрать их планируется до конца 2021 года", - приводятся слова руководителя департамента Максима Гамана.

Предоставленные помещения находятся во всех округах столицы, кроме Северо-Восточного и Новомосковского. Ранее по предложению депутатов Мосгордумы было увеличено число столичных мировых судей с 438 до 471. Основным требованием к новым помещениям для 33 участков была площадь не мене 250 кв. м, расположение на первом этаже и наличие двух обособленных входов и выходов. Площади предоставляются преимущественно на праве оперативного управления. После их капитального ремонта судебные участки смогут начать работу.