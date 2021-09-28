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Лифтостроительные заводы России и Белоруссии подписали соглашение о создании ассоциации

В совет ассоциации войдут представители Минпромторга и Минстроя России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Щербинский лифтостроительный завод (Россия), "Могилевлифтмаш" (Белоруссия) и ПО "Евролифтмаш" (Россия) при участии Минстроя РФ и Минпромторга РФ подписали соглашение о создании Евразийской лифтовой ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ во вторник.

"Перед лифтовой отраслью стоит целый ряд важных задач. Главная из них - обеспечить жилой фонд современными и безопасными лифтами, речь идет как о замене устаревшего оборудования, так и установке современных подъемников в новостройках. На повестке также - модернизация действующих предприятий и запуск новых заводов, а также активное внедрение НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Это позволит повысить уровень импортозамещения в лифтостроительной сфере и конкурентоспособность российских предприятий", - цитирует генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко пресс-служба компании.

В совет ассоциации войдут представители Минпромторга и Минстроя России.

За последние пять лет объем производства лифтов в России увеличился примерно на 40%, сказал замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов. По его словам, в 2020 году было установлено 44 тыс. лифтов по всей стране, 70% из них - российского производства и 15% - белорусского.

В свою очередь, замглавы Минстроя РФ Максим Егоров отметил, что до 2025 года по программам капитального ремонта в стране необходимо заменить более 123 тыс. лифтов. "Мы хотим, чтобы завод-производитель участвовал во всем жизненном цикле лифта: они лифт произвели, контролируют, как его установили, и дальше имели контроль над тем, как данный лифт будет эксплуатироваться", - добавил Егоров.

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