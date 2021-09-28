Два аварийных дома под Смоленском расселят после жалоб жителей и возбуждения уголовных дел

ТАСС, 28 сентября. Власти Смоленской области до 2025 года по муниципальной адресной программе расселят собственников восьми квартир, проживающих в аварийном доме на улице Гжатская в городе Гагарине, после их жалоб на качество жилья и возбуждения региональным следственным управлением Следственного комитета РФ трех уголовных дел. Расселение еще одного аварийного дома, фигурирующего в материалах СК, проведут за счет предоставления жилья из маневренного фонда, сообщили ТАСС в пресс-службе обладминистрации.

"Дом №93 по улице Гжатская на восемь квартир включен в адресную муниципальную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Планируемая дата переселения жильцов - 2024 год", - сказали в пресс-службе.

Также с использованием жилья из маневренного фонда решается вопрос по расселению дома №2 по улице Советская Набережная, в котором следователи выявили небезопасные условия проживания. Всего в доме, по данным пресс-службы, аварийными признаны восемь квартир, в которых в общей сложности зарегистрированы 29 человек. На данный момент жилье из маневренного фонда уже выделили двум семьям, остальные собирают документы, необходимые, для предоставления жилья.

Как сообщалось, жители домов №2 по улице Советская Набережная и №93 по улице Гжатская, признанных аварийными в 2017 году, пожаловались на условия проживания. Следователи предварительно установили, что с января 2017 по декабрь 2020 года чиновники администрации и Пенсионного фонда принимали решения о направлении средств материнского капитала ряда граждан на приобретение жилых помещений в доме № 2 по ул. Советская Набережная, которые фактически находятся в аварийном состоянии. Управляющая компания с января 2018 по май 2021 года не обеспечила проведение качественного текущего ремонта указанных жилых домов, что привело к ухудшению их технического состояния.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") в отношении должностных лиц администрации Гагаринского района. В отношении работников управления Пенсионного фонда России в Гагаринском районе дело возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") возбуждено в отношении управляющей компании, которая отвечает за обслуживание домов. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК России.