Эксперты: проблема с китайским застройщиком Evergrande не повлияет на рынок жилья в России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ситуация с одной из крупнейших китайских девелоперских компаний Evergrande Group, которая находится в затруднительном финансовом положении, не окажет прямого влияния на строительную отрасль России. Жилищные рынки в двух странах принципиально отличаются, в России средства дольщиков защищены механизмом счетов эскроу, такое мнение выразил ТАСС руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Объем долговых обязательств одного из крупнейших застройщиков Китая Evergrande Group достиг критической отметки, в связи с чем возник риск банкротства. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, власти Китая обратились к государственным компаниям и поддерживаемым правительством застройщикам с предложением приобрести некоторые активы девелопера. Источники агентства также отмечают, что выкуп госкомпаниями части активов снизит социальное напряжение в случае банкротства компании.

"Вряд ли это окажет прямое влияние на ситуацию в строительной отрасли России. Стоит помнить, что в нашей стране принципиально другая схема финансирования жилищного строительства, которая исключает накопление таких огромных, системных проблем в жилищной сфере. Напомню, что с июля 2019 года все новые проекты многоквартирного строительства у нас в стране реализуются с помощью счетов эскроу - сейчас это уже более 70% всей стройки (70 млн кв. м жилья), а к концу следующего года ожидаем полного перехода на новые правила", - сказал Гольдберг.

С этим утверждением соглашается и президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. "В Китае проблема дольщиков не решена, а у нас ее уже осознали пару лет назад и перешли на новую модель финансирования и счета эскроу. Поэтому в отличие от Китая у нас защищены деньги дольщиков. Даже если с каким-то застройщиком что-то произойдет, то люди не пострадают", - отмечает она.

Кроме того, в Китае наблюдалось падение спроса и цен на жилье, тогда как в России ситуация совершенно противоположная, продолжила эксперт. "Программа субсидирования ставки по ипотеке поддержала спрос, в том числе из-за нее произошел рост цен на жилье. Мы в этом плане успешно пережили кризис [из-за пандемии], компании получили дополнительную прибыль в связи с ростом цен на жилье. Поэтому я не думаю, что ситуация на китайском строительном рынке повлияет на ситуацию у нас", - считает Косарева.

О ситуации с Evergrande

Бизнес-модель застройщика Evergrande предполагала сильное наращивание объемов продаж в расчете на рост спроса и цен на жилье, говорит Гольдберг. В то же время компания инвестировала средства и в более рискованные направления: электрокары, туризм, гостиничный бизнес. При этом условия жилищной политики в Китае изменились, спрос в 2020 году замедлился, а цены на жилье за год выросли всего на 3,6%, что вынудило Evergrande снизить стоимость своих объектов и привело к сокращению валовой маржи компании в 1,8 раза.

"[В ситуации с Evergrande] речь идет о том, что мировые рынки перегреты, цены активов на максимумах - и в условиях цикличности коррекция рано или поздно произойдет. И есть основания полагать, что катализатором для данной коррекции может послужить долговой кризис одной из крупнейших девелоперских компаний Китая, накопившей долги под $300 млрд", - считает аналитик ФГ "Финам" Алексей Ковалев. По его словам, если проблема не будет решена, то инвесторы будут вынуждены переоценивать риски, что для мирового долгового рынка будет означать рост доходностей облигаций.

В то же время держателями значительной части облигаций компании являются иностранные инвесторы, поэтому на фоне новостей о проблемах китайского застройщика упали фондовые индексы по всему миру, обращает внимание Гольдберг. "Возможное крушение одного из главных китайских девелоперов может привести к замедлению экономики КНР. И это, конечно, будет вызов для всего мира, учитывая, что китайская экономика - вторая в мире", - считает эксперт.

Evergrande Group - одна из крупнейших девелоперских компаний КНР. 14 сентября Evergrande Group сообщила на Гонконгской фондовой бирже, что две из ее дочерних компаний не выполнили гарантийные обязательства по продуктам управления капиталом на 934 млн юаней (около $145 млн). Согласно заявлению, это может привести к перекрестному дефолту (невыполнение одного долгового обязательства рассматривается как дефолт и по другому), что крайне негативно отразится на деятельности Evergrande Group.