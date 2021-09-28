Эксперты: объем инвестиций в коммерческую недвижимость в Петербурге вырос в три раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в Санкт-Петербурге за девять месяцев 2021 года достиг отметки в 86 млрд рублей. Это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали во вторник в международной консалтинговой компании Knight Frank.

"Объем инвестиций в Санкт-Петербурге в коммерческую недвижимость согласно итогам девяти месяцев 2021 года достиг 86 млрд рублей, увеличившись в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - говорится в опубликованных результатах исследования Knight Frank.

Больше 80% всех вложений пришлось на приобретение земли для девелопмента, что связывается с ростом объемов жилищного строительства в городе. По сравнению с тремя кварталами 2020 года инвестиции в площадки для коммерческого девелопмента увеличились в четыре раза и составили 70 млрд рублей. В прошлом году доля земли в структуре инвестиций составляла 65%.

С начала 2021 года в Петербурге также кратно увеличились объемы вложений в офисную недвижимость - с 2 млрд за три квартала 2020 года до 9,6 млрд в этом году. Весомый вклад в результат внесли крупные сделки, например, продажа БЦ "Технополис".

"Инвестиции в складскую недвижимость сократились в начале года по причине резкого увеличения себестоимости строительства складов, но с повышением арендных ставок сегмент получил новый импульс для развития и почти догнал инвестиционные показатели прошлого года (5,1 млрд рублей против 5,7 млрд рублей). <…> В дальнейшем объем инвестиций в коммерческую недвижимость будет увеличиваться благодаря привлечению частных инвесторов через розничные финансовые инструменты и желанию инвесторов диверсифицировать свои активы", - отметил в исследовании генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.