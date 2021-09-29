Московский девелопер впервые использовал в благоустройстве двора озеро с галечным пляжем

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Девелоперская компания MR Group ввела в эксплуатацию озеро с галечным пляжем и пешеходным мостом на территории ЖК "Селигер Сити" на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе девелопера.

"На территории ЖК "Селигер Сити" введено в эксплуатацию собственное озеро. Благоустройство территории включает в себя пешеходный мост и перголу, оборудованный спуск к воде, галечный пляж и места для отдыха жителей комплекса", - рассказали в пресс-службе.

Озеро обустроено во дворе над подземной парковкой, ранее здесь была промзона, пояснили в ТАСС в MR Group. Площадь озера составляет 1,3 тыс. кв. м, максимальная глубина - 1,6 м. Озеро обслуживает система фильтрации, которая рассчитана на очистку воды без применения химических веществ водоподготовки, в основу системы заложено естественное формирование экосистемы водоема. Требования к качеству воды соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. На зиму озеро консервируется.

"На моей памяти это первый такой девелоперский проект с искусственным прудом. Обычно застройщики пытаются построить объект впритык с городскими водоемами. Думаю, жителям наличие пляжа во дворе придeтся по вкусу. В случае удачного межевания придомовой территории, они смогут оградить его от непрошенных гостей, а зимой сделать, например, каток. Главное, чтобы при проектировании инженеры учли все нюансы - плотность грунта, систему защиты от загрязнителей, а также нагрузку на подземный паркинг", - прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Двор уже доступен для прогулок жителям первой очереди комплекса, вторая очередь была введена в эксплуатацию летом 2021 года, сейчас идет выдача ключей, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, летом 2021 года MR Group завершила благоустройство новой общественной зоны отдыха для жителей района Западное Дегунино. Девелопер создал на Пяловской улице новое публичное городское пространство площадью свыше 3 тыс. кв. м, оно будет использоваться для проведения праздников, ярмарок выходного дня и служить местом встреч и отдыха горожан. Инвестиции в создание площади составили 30 млн рублей. Впоследствии она будет передана на баланс города.

О квартале

Жилой квартал "Селигер Сити" расположен по адресу: Ильменский проезд, 14, недалеко от станции метро "Селигерская". Строительство комплекса началось в 2017 году, он реализуется по проекту голландской команды архитекторов MLA+. В составе первой очереди построены небоскреб "Рембрандт" и дома малой этажности "Баренц" и "Рубенс", вторая очередь включает высотный корпус "Репин" и камерные "Брюллов" и "Беринг". Третья очередь включает в себя высотные корпуса "Кандинский" и "Ван Гог". В июне в составе второй очереди ЖК "Селигер Сити" сданы детский сад на 75 мест и детский центр на 94 места. Придомовая территория комплекса в 2020 году была признана лучшей концепцией инфраструктуры и благоустройства по версии отраслевой премии Urban Awards.

MR Group работает на российском рынке недвижимости с 2003 года. В портфеле компании - 44 объекта общей площадью 7 млн кв. м в Москве, Московской области и Сочи.