Девелопер ПИК проведет SPO на около 4,1% акционерного капитала

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Крупнейший российский девелопер ПИК планирует провести вторичное публичное размещение акций SPO на примерно 4,1% акционерного капитала. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы компании.

"ПАО "ПИК-специализированный застройщик", крупнейший российский девелопер и быстрорастущая технологическая компания, объявляет о публичном размещении квазиказначейских обыкновенных акций компании ПАО ПИК СЗ с компании ООО "ПИК-Инвестпроект", 100% дочерней компании ПИК", - отмечается в сообщении.

Планируется разместить около 27 млн акций, что составляет около 4,1% акционерного капитала девелоперской компании. При этом до 11,6 млрд рублей от размещения акций планируется направить на выкуп части или всех глобальных депозитарных расписок на акции в рамках форвардного соглашения, заключенного с банком ВТБ. Оставшуюся часть чистой выручки предполагается направить на общие корпоративные цели девелопера, включая погашение долга и расширение бизнеса.

Сбор заявок планируется начать 29 сентября 2021 года и завершить 30 сентября 2021 года. Окончательные параметры сделки, включая количество акций, цену размещения и т.д., будут определены в конце процесса создания книги заявок. Организаторами размещения выступят ВТБ Капитал, J.P. Morgan, Morgan Stanley и SberCIB, букраннеры - Альфа-Банк, Атон, Credit Suisse, SOVA Capital и Газпромбанк.

"Мы всегда рассматривали покупку акций ПИК как среднесрочную финансовую инвестицию и считаем, что акции ПИК сохраняют дальнейший потенциал роста. Поэтому после завершения объявленной сделки ВТБ не планирует осуществлять предложение акций компании на рынках капитала как минимум на горизонте последующих шести месяцев", - прокомментировали в пресс-службе ВТБ.

Группа компаний ПИК - российская девелоперская компания, которая специализируется на строительстве жилья эконом-класса. Включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. ПИК является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства - в настоящее время, по данным единого ресурса застройщиков, он возводит 6,16 млн кв. м недвижимости.