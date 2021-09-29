Эксперты: цены на вторичное жилье в России перешли от роста к стагнации

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Цены на рынке вторичного жилья в России перешли от роста к стагнации. Об этом сообщил в среду руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов на конференции для агентств недвижимости в онлайн-формате.

"С ценами происходит стагнация. <…> Околонулевая динамика [месяц к месяцу], год к году рост есть, но он все равно не такой, как на первичном рынке", - сказал Попов, уточнив, что такая динамика зафиксирована за три с половиной месяца.

По его словам, предложение на вторичном рынке РФ сейчас неоднородное, много инвестиционных квартир, которые часто выходят по привлекательным ценам, также достаточно квартир со свежим наследством, которые продаются с дисконтом. "Люди [в объявлениях] более аккуратно подходят к ценообразованию - думаю, это первый индикатор процесса, что усилится тенденция на стагнацию цен и будут меняться сроки реализации объектов", - добавил Попов.

При этом, по его словам, новостройки в масштабах страны дорожают быстрее вторичной недвижимости. Один из факторов - счета эскроу, поскольку у застройщиков нет большой мотивации выводить на котловане предложение по сильно заниженным ценам, деньги, чтобы запустить стройку на котловане, и так есть, считает Попов.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.

Ранее аналитики федерального портала "Мир квартир" сообщали ТАСС, что средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке российских городов за первое полугодие 2021 года увеличилась на 9%, за год на 24,8% - до 75,8 тыс. рублей.