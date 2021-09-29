В Липецке в 2022 году завершат расселение дома, в котором вводился режим ЧС

ТАСС, 29 сентября. Власти Липецка в первом полугодии 2022 года планируют завершить расселение жителей аварийного дома №2 по проезду Осеннему, в котором в 2019 году был введен локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба Липецкого городского совета депутатов.

"Председатель департамента ЖКХ Вадим Негробов сообщил, что десяти жильцам выплачена выкупная стоимость квартир, из одной муниципальной квартиры жильца переселили также в муниципальную, двум собственникам подыскивают "вторичку", 48 жителей дома выбрали новые квартиры. Сейчас в мэрии также решают этот вопрос. Переселить людей обещают в первом полугодии 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Такую информацию Негробов сообщил в среду в ходе отчета перед депутатами на очередной 14 сессии Липецкого горсовета.

Ранее сообщалось, что в августе депутаты Липецкого горсовета на внеочередной сессии внесли изменения в бюджет после того, как региональные власти выделили 217 млн рублей на расселение жителей аварийного дома.

В ноябре 2019 года в Липецке был веден локальный режим ЧС в пределах построенного в 1962 году жилого дома №2 в проезде Осеннем, где сильно прогнулись перекрытия. В здании всего три подъезда, 60 квартир, зарегистрированы 124 человека. Из-за риска обрушения перекрытий власти города в августе 2021 года ввели в доме режим повышенной готовности, переселили людей в маневренный фонд муниципалитета, после чего стали решать вопросы о новых квартирах для жильцов.