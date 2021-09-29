На Кубани застройщики не смогут получить разрешения без графика строительства соцобъектов

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. В Краснодарском крае изменили требования к комплексному развитию территорий. Теперь разрешения на возведение многоквартирных домов будет невозможно получить без графика строительства школ, детских садов и зеленых зон. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в среду по итогам 60-й сессии законодательного собрания края (ЗСК).

"Сегодня депутаты ЗСК приняли в окончательном чтении изменения в Градостроительный кодекс региона о комплексной жилой застройке. Сейчас краевой департамент по архитектуре и градостроительству завершает разработку единых требований. Обновленная правовая база обяжет, исходя из действующих нормативов, одновременно с жильем создавать необходимые школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные площадки и парковки, а также благоустраивать территории", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что в соглашениях по каждому участку пропишут место размещения социальных объектов, а также сроки их строительства и источник финансирования. Застройщик сможет приступить к возведению жилья только после документального подтверждения всех данных по каждому соцобъекту.

В 2020 году депутаты Государственной думы приняли закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Документ предусматривает реализацию программ развития городских территорий, которые позволяют комплексно обновить городскую застройку, привлечь внебюджетные источники. Регионы получают право в рамках КРТ сносить не только аварийное и подлежащее сносу жилье, но и неаварийные панельные дома, а также многоквартирные дома, у которых износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) превышает региональные нормативы, или капитальный ремонт которых слишком дорог. Под КРТ могут попасть и частные жилые дома, но только с согласия собственников.