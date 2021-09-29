ДОМ.РФ рассматривает проекты на 150 млрд рублей для использования облигаций

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ рассматривает около 35 инфраструктурных проектов на 150 млрд рублей с использованием облигаций. Об этом сообщил в среду директор подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александр Аксаков в рамках "Российской недели ГЧП 2021".

"У нас находится порядка 35 проектов [с использованием облигаций] в проработке на разной стадии на общую сумму 150 млрд рублей", - сказал Аксаков.

Кроме того, ранее межведомственная комиссия при Минстрое России утвердила три проекта для финансирования с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ: в Тульской, Челябинской и Тюменской областях. Размер инфраструктурных займов для этих регионов составит 3,7 млрд, 1,8 млрд и 700 млн рублей соответственно. Также три проекта планируется вынести на рассмотрение в четвертом квартале 2021 года: в Сахалинской области (займ на 11,6 млрд рублей), Липецкой области (300 млн рублей) и Свердловской области (1,9 млрд рублей). При этом общая стоимость шести пилотных проектов достигает 191,4 млрд рублей.

Правительство России утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.