Мосгордума увеличила до семи лет срок рассрочки оплаты при выкупе городского помещения

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы на заседании в среду в трех чтениях приняли законопроект об увеличении для субъектов малого и среднего предпринимательства срока рассрочки оплаты с пяти до семи лет за выкуп помещений, находящихся в государственной собственности Москвы.

"Сутью данного законопроекта является дополнительная мера поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, которое арендует недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности города Москвы. Основная новелла заключается в том, что мы предлагаем увеличить с пяти до семи лет рассрочки оплаты такого имущества при реализации преимущественного права на выкуп представляемого помещения. И что важно - распространение данной нормы на все действующие договора", - сказала на заседании редактор законопроекта, депутат Мосгордумы Елена Николаева.

Она отметила, что данная норма окажет существенную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, а также позволит снизить их финансовую нагрузку и в среднем уменьшить ежемесячный платеж примерно на четверть.

"За увеличением сроков рассрочки смогут обратиться покупатели более чем по 2 тыс. договорам купле-продажи недвижимости. Кроме того, в прогнозный период до 2024 года ожидается дополнительное заключение более 1,5 тыс. договоров купле-продажи арендованного субъектами малого и среднего предпринимательства городского недвижимого имущества, которые также будут заключать договора уже на семилетний срок", - добавила Николаева.

По ее словам, законопроект о внесении изменения в столичный закон от 17 декабря 2008 года № 66 "О приватизации государственного имущества города Москвы" был внесен на рассмотрение в Мосгордуму депутатским объединением "Моя Москва" совместно с фракцией "Единая Россия".